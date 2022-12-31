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НовостиОбщество31 декабря 2022 4:55

В Красноярском крае сотрудники МЧС спасли более 2000 людей и потушили 8600 пожаров в 2022 году

Им помогали в этом добровольцы, краевые спасатели и пожарные
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

МЧС по Красноярскому краю подвело итоги 2022 года. Судя по данным пресс-службы – они довольно впечатляющие.

Итак, в 2022 году специалисты МЧС потушили 8600 пожаров, смогли спасти более 2000 людей и ликвидировали последствия 1100 ДТП на дорогах нашего региона.

Также МЧС-ники обеспечивали безопасность жизни свыше 4000 туристов, покорявших красоты и природу Красноярского края.

Одним из направлений ведомства является и профилактика опасных ситуаций: в этом году сотрудники МЧС совершили более 400 000 подворовых обходов и провели профилактический беседы.