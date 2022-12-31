В Красноярском крае сотрудники МЧС спасли более 2000 людей и потушили 8600 пожаров в 2022 году

Фото: Мария ЛЕНЦ

МЧС по Красноярскому краю подвело итоги 2022 года. Судя по данным пресс-службы – они довольно впечатляющие.

Итак, в 2022 году специалисты МЧС потушили 8600 пожаров, смогли спасти более 2000 людей и ликвидировали последствия 1100 ДТП на дорогах нашего региона.

Также МЧС-ники обеспечивали безопасность жизни свыше 4000 туристов, покорявших красоты и природу Красноярского края.

Одним из направлений ведомства является и профилактика опасных ситуаций: в этом году сотрудники МЧС совершили более 400 000 подворовых обходов и провели профилактический беседы.