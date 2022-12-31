В Красноярском крае пьяный мужчина зарезал полицейского, пытавшегося заступиться за бывшую жену

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Абанском районе Красноярского края произошло убийство сотрудника полиции. 37-летнего оперуполномоченного зарезал пьяный сельчанин, который незадолго до этого совершил преступление в отношении бывшей супруги полицейского.

Как сообщили в СК, 37-летний сотрудник МВД узнал, что у его бывшей жены проблемы и, взяв с собой еще двоих коллег, отправился выручать супругу. Находился он при этом не при исполнении своих служебных обязанностей. Приехав в село Никольское, он отправился к одному из частных домов. Уже в ограде между хозяином домика и полицейским произошел скандал – мирно решить вопрос они не смогли. Слово за слово, выпивший сельчанин схватил нож и бросился на полицейского. Он нанес ему всего один удар в живот, но его хватило. Сотрудник МВД скончался, пока его везли на скорой.

Полицейские задержали подозреваемого. СК завел уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина задержан, решается вопрос об аресте. Если его вина будет доказана, то ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.