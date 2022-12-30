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НовостиОбщество30 декабря 2022 7:16

В красноярском Удачном открыли лестницу, ведущую в «Гремячью гриву»

Она не такая длинная, как на Торгашинском хребте, но виды не менее живописные
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: ТГ-канал Александра Усса

Фото: ТГ-канал Александра Усса

В красноярском микрорайоне Удачный открыли лестницу, ведущую в эко-парк «Гремячья грива». Об этом рассказал губернатор региона Александр Усс в своем телеграм-канале.

Новая локация расположена напротив поселков Горный и Инком. Раньше там была крутая тропинка, которая не являлась безопасной. Теперь взобраться на склон будет удобнее и легче. По этой лестнице из Удачного можно выйти в эко-парк.

Отметим, что часть жителей Удачного недовольная новым объектом - они боятся, что теперь в их микрорайон пойдет нескончаемый поток желающих полюбоваться живописными видами, некоторые из туристов не всегда соблюдают правила парковки и частенько мусорят. Поэтому из чистого и уютного района, Удачный может превратиться в нечто иное.