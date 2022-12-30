В Советском районе Красноярска пропал 13-летний мальчик

В Красноярске пропал 13-летний мальчик Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Советском районе Красноярска пропал 13-летний подросток. Заявление поступило от отца ребенка, рассказали в ГУ МВД России по региону.

Как выяснилось, мальчик ушел гулять вечером 29 декабря, однако до сих пор ничего не известно о том, где он находится.

Приметы: на вид 13 лет, рост 150 сантиметров, худощавый, глава карие, волосы темно-русые.

Был одет в черный пуховик с капюшоном, синие джинсы и черные кроссовки. Шапки на мальчике не было.

Всех, кто знает что-то о том, где может находится ребенок или видел его, просят позвонить по телефону 220-14-06.