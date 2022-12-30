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Марка Пнёва назначили первым заместителем министра спорта Красноярского края. Как сообщает пресс-служба крайспорта, чиновник имеет большой управленческий опыт: ранее он возглавлял КГБУ «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду имени Махова» в Красноярске.

СПРАВКА:

Марк Пнёв родился в апреле 1978 года. По специальности он «педагог по физической культуре», окончил Красноярский педагогический университет. Начал свою карьеру с тренерства, а затем ушел в руководящее звено - работал спортивным менеджером в АНО «Исполнительная Дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске». Является членом президиума Российской федерации горнолыжного спорта, Всероссийского объединения представителей спортивных школ. В 2019 году стал победителем Всероссийского конкурса среди руководителей спортивных школ «Живу спортом» Работал в судейских бригадах и оргкомитетах крупных международных соревнований, включая этапы Кубка мира.