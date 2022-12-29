Красноярский комплексный авиационно-спасательный центр МЧС России признан лучшим в стране. Фото: МЧС по краю

Красноярский комплексный авиационно-спасательный центр МЧС России признан лучшим в стране. В штате служат около 400 специалистов, на вооружении находится 18 единиц авиационной техники, среди которой вертолеты Ми-26, Ми-8, самолеты Ан-74 и Бе-200ЧС.

Красноярский край большой, а география работы наших спасателей еще шире: в уходящем году они привлекались на поиск и эвакуацию людей в природной среде в Республиках Бурятия, Алтай, Хакасия, на Кузбассе, в Иркутской области, в Якутии, Ханты-Мансийском автономном округе и так далее. Было совершено более 330 полетов продолжительностью свыше 400 часов, в общей сложности сброшено около 3800 тонн огнетушащей жидкости.

По результатам продолжительной и напряженной работы летный состав центра был представлен к государственным и ведомственным наградам. Трое сотрудников награждены медалью Нестерова, трое – медалью «За спасение погибавших».

Красноярский комплексный авиационно-спасательный центр неоднократно занимал призовые места во всероссийских конкурсах среди АСЦ МЧС России. В 2020 году уже снова признавался победителем, в 2019 году занял третье место, в 2017 – второе.

Сотрудники ККАСЦ также неоднократно доказывали свой профессионализм в ходе всероссийских конкурсов. В текущем году лучшим летчиком-спасателем самолета стал Евгений Толмачев, в 2019 году победу в конкурсе одержал летчик-спасатель самолета Сергей Зубарь, в 2017 году первое место среди пилотов вертолетов завоевал Николай Шаров.