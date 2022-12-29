Губернатор Красноярского края навестил в госпитале раненых участников СВО. Фото: правительство края

Губернатор Красноярского края Александр Усс побывал в военном госпитале. Он навестил военнослужащих, получивших ранение в ходе специальной военной операцию. Приехал не с пустыми руками – привез в подарок фруктовые корзины и индивидуальные наборы для каждого, пообщался с ними.

Глава региона поблагодарил бойцов за силу духа и мужество на полях сражений. Пожелал всем скорейшего выздоровления и возвращения домой, к семьям. И уверил: в Красноярске отличные медики, профессионалы, они поставят ноги.

Сейчас в госпитале на реабилитации находятся 47 участников специальной военной операции из разных территорий России. Добавим, что помимо фруктовых подарков и индивидуальных наборов военному госпиталю были переданы медикаменты от «Губернских аптек».