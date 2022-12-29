Завершилась реконструкция еще одного участка дороги Красноярск – Элита. Фото: Крудор

Завершилась реконструкция еще одного участка автодороги Красноярск – Элита. Того самого, что находится на выезде из города и начинается от остановки «Мясокомбинат». Цена работ составила 184 миллиона рублей, деньги выделялись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В рамках реконструкции рабочие расширили проезжую часть до четырех полос и обустроили ливневку. Установили барьерное ограждение и опоры освещения, а также для безопасности пешеходов сделали пешеходные дорожки. Длина участка составила 600 метров.

Добавим, что все работы на этой дороге разделены на четыре этапа. В этом сегодня помимо указанной остановки рабочие еще построили Т-образный перекресток в точке пересечения дорог Красноярск – Элита и Еловая – станция Минино. У развязки пять съездов, она стала безопасной, поскольку исключает пересечение встречных потоков.

В правительстве края добавили, что еще два участка дорожники по плану реконструируют до конца 2025 года.