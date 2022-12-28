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НовостиОбщество28 декабря 2022 9:40

Жительница Красноярска ищет друга юности при помощи объявлений на столбах и остановках

Поиски мужчины проходят с 2016 года
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: gornovosti.ru

Фото: gornovosti.ru

Жительница Красноярска Виктория ищет своего друга юности при помощи «старого» метода – объявлений на столбах и остановках. Об этом сообщают gornovosti.ru. Оказалось, что Вика разыскивает своего приятеля Михаила с 2016 года, но таким методом решила воспользоваться впервые.

По всему микрорайону Покровский на столбах и остановках появились объявления: фотография и подпись «ИЩУ ТЕБЯ! МИХАИЛ!!! ВИКТОРИЯ»

Рассказать о своих поисках Виктория журналистам постеснялась, но в соцсетях у нее написано, что они познакомились в 1987 году, во время летней практики в пионерском лагере «Чайка».