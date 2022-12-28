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НовостиОбщество28 декабря 2022 7:12

В Красноярке в озеро-парке «Октябрьский» 28 декабря засияет новогодняя ель

Начало мероприятия намечено на 16.30
Василина ВАСИЛЬЕВА
Открытие новогодней елки в озеро-парке «Октябрьский» в Красноярске 28 декабря пройдет в 16.30

Открытие новогодней елки в озеро-парке «Октябрьский» в Красноярске 28 декабря пройдет в 16.30

Фото: Мария ЛЕНЦ

В среду, 28 декабря, на территории озеро-парка «Октябрьский» свои огни зажжет новогодняя ель. Всех желающих посмотреть на это приглашают представители «Красгорпарка». Мероприятие начнется в 16.30.

Во время открытия на новогодней красавице зажгутся огни. Самые маленькие жители района, к слову, не уйдут домой просто так – организаторы обещают поздравить всех юных посетителей. А еще в парке пройдет парад снеговиков.

На территории района есть еще новогодняя ель. Она находится в сквере «Серебряный». На ней яркие огни зажгли в прошлую пятницу, 23 декабря.

Между тем в Красноярске открылись все районные новогодние елки. Главная городская красавица засияла в минувшее воскресенье.