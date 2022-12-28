Лучшей новогодней игрушкой в Красноярске выбрали фигурку девочки на лыжах

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске подвели итоги традиционного конкурса «Новогодний калейдоскоп». Он проходит в преддверии праздника уже 15 лет. Правда, на этот раз условия немного изменили, рассказали в администрации.

Принять участие в конкурсе могли семьи с детьми, ведь главной его целью является объединение родных и близких.

Всего было 4 номинации: лучшая новогодняя игрушка, композиция, маска и «Новый год народов России». Призы получили 20 работ.

Фото: администрация Красноярска

Лучшей композицией стала работа «Буратино. Лиса Алиса и кот Базилио». Первое место среди игрушек заняла фигурка девочки на лыжах под названием «Взгляд в прошлое». В оставшихся двух лучшими стали маски «Звездный шаман» и «Древний бог Сибири».

Всем финалистам вручили сладкие подарки, новогодние игрушки и дипломы.