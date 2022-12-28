Бассейн в форме кита открыли в Минусинске

Фото: министерство спорта Красноярского края

В Минусинске торжественно открыли новый крытый бассейн. Двухэтажное здание в форме кита вмешает в себя две чащи, детскую и основную, сообщает правительство Красноярского края.

Для посетителей обустроен зал на 200 мест, зал «сухой» разминки и тренажерный зал.

В новом бассейне будут проводиться соревнования не только городского и краевого уровней, но и межрегионального. Кроме этого, появление крытого бассейна позволит массово развивать плавание. К тому же сами жители ждали открытия спортобъекта – раньше, чтобы поплавать, им приходилось ездить в Абакан.

Фото: министерство спорта Красноярского края

- Теперь моя мечта – создать полноценную спортивную школу по плаванию, - отметил на открытии глава Минусинска Андрей Первухин.