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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 2:56

В Красноярске на платформе Студенческая пассажирский поезд сбил насмерть 17-летнего парня

Подросток переходил жд-пути в неположенном месте и в наушниках
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске на платформе Студенческая пассажирский поезд сообщением «Улан-Удэ – Москва» сбил насмерть 17-летнего парня, переходившего пути в наушниках и в неположенном месте. Как сообщили в СУ СК на транспорте, сейчас следователи проводят доследственную проверку.

Известно, что все произошло вечером 26 декабря. Парнишка решил перейти пути там, где нельзя. Особо по сторонам не смотрел, еще и шел с музыкой в наушниках. Приближающийся поезд он не заметил. Машинист применил экстренное торможение, подавал гудок, но из-за наушников подросток ничего не услышал. Житель Красноярска скончался на месте от полученных травм.