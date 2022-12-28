В Красноярске на платформе Студенческая пассажирский поезд сбил насмерть 17-летнего парня

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске на платформе Студенческая пассажирский поезд сообщением «Улан-Удэ – Москва» сбил насмерть 17-летнего парня, переходившего пути в наушниках и в неположенном месте. Как сообщили в СУ СК на транспорте, сейчас следователи проводят доследственную проверку.

Известно, что все произошло вечером 26 декабря. Парнишка решил перейти пути там, где нельзя. Особо по сторонам не смотрел, еще и шел с музыкой в наушниках. Приближающийся поезд он не заметил. Машинист применил экстренное торможение, подавал гудок, но из-за наушников подросток ничего не услышал. Житель Красноярска скончался на месте от полученных травм.