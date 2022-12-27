Житель Тувы заразил двух маленьких детей туберкулезом

Житель Тувы заразил маленьких детей туберкулезом Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Тувы прошел суд над местным жителем. Мужчину признали виновным по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год. Информацию по существу этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в пресс-службе республиканской полиции.

Мужчине сейчас 39 лет. С мая 2014 года он состоит на учете в противотуберкулёзном диспансере. У него открытая форма, когда легкие находятся в фазе распада, обсеменения и бактериовыделения. О том, что он опасен для окружающих, мужчина знал. Но ему было откровенно наплевать на это. С января 2020 года по апрель 2021 года он сожительствовал с жительницей Кызыла, у которой двое детей – девочка 2014 года рождения и сын 2016 года. Санитарные нормы не соблюдал, маску не носил, отдельное постельное белье и полотенца не использовал. В результате дети заразились.

- Проведенной судебно-медицинской экспертизой установлено, что заражение малолетних детей туберкулезом внутригрудных лимфоузлов квалифицируется как тяжкий вред здоровью, - прокомментировали в полиции.

Теперь детям предстоит длительное лечение. Есть и вопрос к их матери: она-то куда смотрела? Или желание жить с мужчиной было сильнее, чем безопасность родных детей? Оправдания типа «я не знала, что он болен», не принимаются.