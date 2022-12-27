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НовостиОбщество27 декабря 2022 10:32

Красноярский край выполнил показатели нацпроекта по туризму

В путешествиях по региону побывали 7839 детей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Красноярский край выполнил показатели нацпроекта по туризму

Красноярский край выполнил показатели нацпроекта по туризму

Красноярский край выполнил показатели национального проекта по туризму. В путешествиях по региону в течение 2022 года побывали 7839 детей. Изначально количество сертификатов составляло 7500 штук, но затем благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» квота для края увеличилась.

В правительстве края отметили, что программа школьного туризма была запущена впервые, а сам край был единственным участником эксперимента среди субъектов Сибирского федерального округа. Для реализации туристической программы предлагалось 28 вариантов путешествий. При формировании туров особое внимание уделялось познавательной составляющей: истории, самобытности и культуре Красноярского края, выдающимся людям, природным и архитектурным достопримечательностям.

По словам руководителя агентства по туризму Ольги Василенко, важным было посещение музеев, выставок, исторических достопримечательностей, природных парков и заповедников. Чтобы воспитывать в юных сибиряках чувство любви и гордости к своей малой Родине. Получено много положительных отзывов и слов благодарности от самих детей, родителей, учителей. Так что на будущий год программа наверняка будет продолжена.