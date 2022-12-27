Красноярский край выполнил показатели нацпроекта по туризму

Красноярский край выполнил показатели национального проекта по туризму. В путешествиях по региону в течение 2022 года побывали 7839 детей. Изначально количество сертификатов составляло 7500 штук, но затем благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» квота для края увеличилась.

В правительстве края отметили, что программа школьного туризма была запущена впервые, а сам край был единственным участником эксперимента среди субъектов Сибирского федерального округа. Для реализации туристической программы предлагалось 28 вариантов путешествий. При формировании туров особое внимание уделялось познавательной составляющей: истории, самобытности и культуре Красноярского края, выдающимся людям, природным и архитектурным достопримечательностям.

По словам руководителя агентства по туризму Ольги Василенко, важным было посещение музеев, выставок, исторических достопримечательностей, природных парков и заповедников. Чтобы воспитывать в юных сибиряках чувство любви и гордости к своей малой Родине. Получено много положительных отзывов и слов благодарности от самих детей, родителей, учителей. Так что на будущий год программа наверняка будет продолжена.