В Красноярске закрыли пансионат для престарелых «Серебряный ветер». Фото: прокуратура края

В Красноярске закрыли пансионат для престарелых «Серебряный ветер». Это произошло после проверки, которая организовала прокуратура. Проверка показала грубейшие нарушения пожарной безопасности в учреждении.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, пансионат находился в Железнодорожном районе, на первом этаже жилого дома. А это идет вразрез законодательству.

Кроме этого, помещения не оборудованы автоматической установкой пожаротушения, системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей. Случись возгорание – здесь нет второго эвакуационного выхода, а ширина первого меньше нормативов. Кроме того, на окнах комнат решетки – представим на минутку, если случится пожар в коридоре, то пожилые люди окажутся в западне.

Устранить нарушения владельцы пансионата, видимо, не захотели. Прокуратура направила иск в суд, который и был удовлетворен.