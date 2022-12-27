В Красноярском крае предприниматель устроил на берегу Енисея свалку вместо парковки

Фото: прокуратура Красноярского края

На берегу Енисея в Березовском районе появилась несанкционированная свалка. Виновником захламления территории занялась прокуратура.

Как оказалось, мусор на участок вывозил местный предприниматель. В администрации сельсовета он получил разрешение сделать на территории парковку, газон и прочие элементы благоустройства.

В итоге на предпринимателя завели административное дело. За ненадлежащий контроль за использованием земли ответит и администрация Есаульского сельсовета – в ее адрес прокуратура внесла представление.

Иск с требованием к муниципалитету и предпринимателю убрать мусор направлен в суд. Размер причиненного природе ущерба еще предстоит подсчитать.