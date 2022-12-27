В Красноярске гендиректор центра «Мой бизнес» проведет под стражей два месяца

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Генеральный директор «Красноярского краевого центра развития бизнеса и микрокредитная организация» Александр Граматунов проведет под стражей два месяца, вплоть до 23 февраля. Такая мера пресечения была выбрана ему судом, сообщает прокуратура Красноярского края.

На мужчину заведено уголовное дело по факту присвоения и растраты крупной суммы денег. По предварительным данным, летом 2019 года на собственный банковский счет со счета организации ему поступило под отчет 6 миллионов рублей. По заявке – на хозяйственные нужды. По факту, деньги пошли на оплату кредита.

Расследование дела взяла на контроль прокуратура.