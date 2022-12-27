Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 декабря 2022 5:56

На севере Красноярского края появится новая заповедная территория

Решение приняло правительство региона
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
На севере Красноярского края появится новая заповедная территория

На севере Красноярского края появится новая заповедная территория

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туруханском районе вскоре появится новая заповедная территория – государственный природный заказник краевого значения «Река Бахта». Такое решение принято на заседании регионального правительства. Территориально заказник будет находиться в 70 км от поселка Бахта, вверх по течению одноименной реки. Площадь охраняемой зоны – более 27 тысяч гектаров. В него войдут бассейн реки Бахты и ее крупных притоков – Малой Бахтинки, Тынепа, Хурингды, Дельтулы, Таначи.

По словам министра экологии и рационального природопользования края Павла Борзых, река Бахта – природный резерватор лососевых. Также здесь находятся участки нагула и нереста и других видов ценных рыб. Цель организации заказника – сохранить их популяцию. Здесь запретят любую рыбалку, а также палаточные городки и туристические стоянки. Никакого строительства объектов и вообще никаких видов деятельности.

- Представителям коренных малочисленных народов и местным жителям разрешено любительское рыболовство (кроме тайменя, ленка), рыболовство для ведения традиционного образа жизни, охота, заготовка и сбор дикоросов для собственных нужд и другие виды деятельности, - пояснили в минэкологии.

Для информации: в Красноярском крае функционируют:

- 112 ООПТ краевого значения общей площадью 3212,4 тысяч гектаров или 1,36 % от территории края, в том числе природный парк «Ергаки»;

- 41 государственный природный заказник;

- два государственных природных микрозаказника;

- 68 памятников природы.