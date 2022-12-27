На севере Красноярского края появится новая заповедная территория Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туруханском районе вскоре появится новая заповедная территория – государственный природный заказник краевого значения «Река Бахта». Такое решение принято на заседании регионального правительства. Территориально заказник будет находиться в 70 км от поселка Бахта, вверх по течению одноименной реки. Площадь охраняемой зоны – более 27 тысяч гектаров. В него войдут бассейн реки Бахты и ее крупных притоков – Малой Бахтинки, Тынепа, Хурингды, Дельтулы, Таначи.

По словам министра экологии и рационального природопользования края Павла Борзых, река Бахта – природный резерватор лососевых. Также здесь находятся участки нагула и нереста и других видов ценных рыб. Цель организации заказника – сохранить их популяцию. Здесь запретят любую рыбалку, а также палаточные городки и туристические стоянки. Никакого строительства объектов и вообще никаких видов деятельности.

- Представителям коренных малочисленных народов и местным жителям разрешено любительское рыболовство (кроме тайменя, ленка), рыболовство для ведения традиционного образа жизни, охота, заготовка и сбор дикоросов для собственных нужд и другие виды деятельности, - пояснили в минэкологии.

Для информации: в Красноярском крае функционируют:

- 112 ООПТ краевого значения общей площадью 3212,4 тысяч гектаров или 1,36 % от территории края, в том числе природный парк «Ергаки»;

- 41 государственный природный заказник;

- два государственных природных микрозаказника;

- 68 памятников природы.