Красноярцы удивились большим суммам в платежках за декабрь за коммуналку Фото: Мария ЛЕНЦ

Многие красноярцы получили платежки за коммунальные услуги за декабрь и удивились большим суммам. Реакция получилась негативной, одни отправились выяснять причину в управляющую компанию, другие – в ресурсоснабжающую. Показывают для сравнения платежки за декабрь и ноябрь.

Причин выросшей стоимости коммуналки две. Во-первых, с декабря вновь увеличены тарифы. Вопреки правилам, второй раз за год. В Правительстве РФ объяснили тем, что выросли цены на топливо, на оборудование. Зато в Правительстве пообещали, что на полтора года введут мораторий и тарифы будут заморожены до конца 2024 года.

Вторая причина – низкие температуры: в начале декабря много дней стояли морозы, следовательно, потребление тепла было выше, что и отразилось на оплате. Неприятно, но факт. В правительстве края напоминают, что семьи с низким достатком могут обратиться за субсидиями.