Красноярцы опасаются исчезновения антибиотиков в аптеках Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы опасаются исчезновения антибиотиков в аптеках. На самом деле информация не совсем корректная. Речь идет о самом популярном препарате «Амоксиклаве». Суть вопроса раскрывает в своем телеграм-канале депутат Заксобрания края Илья Зайцев. По его словам поставки в Россию прервались в октябре, а запасов хватило до конца ноября. И дело не в политике, а в высоком спросе во всем мире.

В препарате два компонента – амоксициллин и клавулановая кислота. Последнюю производят всего два завода в мире и сейчас они не справляются с высоким спросом в период резкого сезонного роста заболеваний. Например, в Китае – из-за скачка ковида. Получается, Поднебесная оставила без этого антибиотика весь мир. Дефицит отмечают Франция, США, Великобритания, Австралия и так далее.

- В России и Красноярском крае амоксициллин есть. Поэтому совет один – не волноваться, не заниматься самоназначением антибиотиков, а при необходимости обращаться к врачу. Для покупки антибиотиков нужны не только рекомендации врача, но и рецепт с печатью, - сообщил Илья Зайцев.

Добавим, что не «Амоксиклавом» единым: красноярские врачи о дефиците знают, поэтому назначают пациентам другие антибиотики.