В Красноярске «Биг-Бен» начал играть новогодние мелодии

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский «Биг-Бен» с сегодняшнего дня, 26 декабря, и до 13 января будет радовать горожан исполнением четырех новогодних мелодий. Они будут чередоваться с традиционным боем часов, сообщает администрация города.

Праздничные песни будут звучать ежедневно с 9 часов утра до 9 вечера.

«Марш из Щелкунчика» прозвучит в 9.00 и 17.00.

«В лесу родилась елочка» - в 13.00, 15.00 и 20.00.

«Танец феи Драже» из «Щелкунчика» - в 14.00 и 19.00.

«Пять минут» можно будет услышать в 16.00, 18.00 и 21.00.

В 12.00 прозвучит гимн Российской Федерации.