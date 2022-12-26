Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 декабря 2022 5:56

В Красноярске «Биг-Бен» начал играть новогодние мелодии

Праздничные песни горожане будут слушать до 13 января
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский «Биг-Бен» с сегодняшнего дня, 26 декабря, и до 13 января будет радовать горожан исполнением четырех новогодних мелодий. Они будут чередоваться с традиционным боем часов, сообщает администрация города.

Праздничные песни будут звучать ежедневно с 9 часов утра до 9 вечера.

«Марш из Щелкунчика» прозвучит в 9.00 и 17.00.

«В лесу родилась елочка» - в 13.00, 15.00 и 20.00.

«Танец феи Драже» из «Щелкунчика» - в 14.00 и 19.00.

«Пять минут» можно будет услышать в 16.00, 18.00 и 21.00.

В 12.00 прозвучит гимн Российской Федерации.