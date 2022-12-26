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НовостиОбщество26 декабря 2022 3:58

В Красноярске на Татышеве открыли самую высокую ёлку в России

С 2018 года новогоднее украшение города удерживает это звание
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на Татышеве открыли самую высокую ёлку в России – её «рост» составляет 55 метра, диаметр основания – 20 метров. Весит красноярский символ Нового года около 65 тонн. Традиционно она украшена световой композицией из 65 000 лампочек. Неслабо? А то!

Гордое звание красноярская ёлка удерживает еще с 2018 года – в течение нескольких лет никому не удалось её обойти.

Во время открытия на верхушку подняли символ Красноярска – льва, этот момент дал старт новогодним мероприятиям в городе.

Напомним, что новогодние праздники в городе будут организованы более экономно, чем обычно. Все средства планируется отправить в помощь военным и мобилизованным края, работающим в зоне действия СВО.

На всех основных площадках появятся ёлки и ледовые городки, но сами форматы празднования будут более сдержанными. Также запланировано провести все традиционные праздники для юных красноярцев.