Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на Татышеве открыли самую высокую ёлку в России – её «рост» составляет 55 метра, диаметр основания – 20 метров. Весит красноярский символ Нового года около 65 тонн. Традиционно она украшена световой композицией из 65 000 лампочек. Неслабо? А то!

Гордое звание красноярская ёлка удерживает еще с 2018 года – в течение нескольких лет никому не удалось её обойти.

Во время открытия на верхушку подняли символ Красноярска – льва, этот момент дал старт новогодним мероприятиям в городе.

Напомним, что новогодние праздники в городе будут организованы более экономно, чем обычно. Все средства планируется отправить в помощь военным и мобилизованным края, работающим в зоне действия СВО.

На всех основных площадках появятся ёлки и ледовые городки, но сами форматы празднования будут более сдержанными. Также запланировано провести все традиционные праздники для юных красноярцев.