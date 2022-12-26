В Красноярском крае 216 человек погибли из-за отравления алкоголем

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В Красноярском крае за 9 месяцев 2022 года 1163 человека отравились алкоголем, из них 216 случаев закончились смертельным исходом. Об этом сообщает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале.

По его данным, чаще всего алкоголем травились мужчины - 82,1% против женских 17,9%. Такая же тенденция была и в прошлом году.

Примечательно, что среди отравившихся есть и дети. 94,9% приходятся на жителей края 18+, подростки 15-17 лет – 2,7%, а дети до 14 лет – 2,4% случаев.

Основными причины: токсическое действие этилового спирта — 90,9%, спирта неуточненного — 6,9%, метилового спирта — 1,6%.