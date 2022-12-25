В Красноярске поймали вора, укравшего дорогостоящий аппарат из аптеки

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полиция задержала мужчину, который совершил серию краж, в том числе из аптеки. На него завели уголовные дела по статьям о краже и грабеже. Сейчас он находится под стражей и ожидает суда – правоохранители уже завершили расследование.

История началась с вызова в полицию от фармацевта одной из городских аптек: он рассказал, что к нему вошел неизвестный, который заметил незакрытую дверцу стеллажа и вытащил с полки аппарат "Алмаг" стоимостью 10 тысяч рублей. Кражу заметил другой посетитель, который пытался остановить вора, однако тому удалось сбежать.

Когда полиция по горячим следам отыскала подозреваемого, выяснилось, что это не первая его кража. Похитителем оказался красноярец 1989 года рождения, которого уже не раз судили за кражи.

Перед визитом в аптеку он похитил телефон у прохожего, также мужчина оказался причастен к краже видеорегистраторов. Награбленное он продавал и тратил деньги на свои нужды. Теперь ему предстоит ответить в суде по всем этим эпизодам.