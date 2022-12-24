Двое пьяных жителей Красноярска, не найдя алкоголь на могилках, решили украсть оградки

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске двое пьяных мужчин очень хотели похмелиться, но денег на алкоголь у них не было. Тогда им пришло в голову гениальное решение – найти спиртное на могилках. Люди же часто оставляют у памятников стаканы с водкой, накрытые хлебом. Покойникам уже не надо, поэтому не обидятся. Но, обшарив все кладбище мужчин ждало разочарование – алкоголя на погосте не было совсем. Тогда в их головах возник план «Б»: оградки мертвым не нужны? Не нужны! А ведь их можно сдать на металлолом и получить за это деньги. Деньги = опохмел.

Как рассказали в МВД, двое мужчин приметили на одной могилке сразу комплект: стол, оградку и скамейку. Пока пытались вытащить металл из промерзлой земли, их заметил охранник, пришлось бежать.

Спускать эту ситуацию на тормозах охранник не стал, обратился в полицию. Вскоре неудачливые воришки были установлены: ими оказались ранее не судимый 41-летний житель Красноярска и его судимый 39-летний приятель.

Также оказалось, что один из задержанных уже не в первый раз наведывался на кладбище – он причастен к двум кражам. Похищал с могилок столы, оградки и скамейки. Общий ущерб составил 26500 рублей.

В отношении обоих мужчин были заведены уголовные дела по статье «Кража». Ленинский суд, рассмотрев материалы расследования, назначил 41-летнему жителю Красноярска 1 год и 3 месяца строгого режима, а его 39-летнему приятелю – 1 год и 1 месяц колонии-поселения.