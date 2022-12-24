В Красноярске водитель сбил насмерть мужчину, переходившего дорогу по пешеходнику

Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске водитель сбил насмерть 37-летнего мужчину, переходившего дорогу по пешеходнику на красный сигнал светофора. Как пояснили в ГИБДД, трагедия случилась на перекрестке 9 мая и Шумяцкого в Северном.

Ранним утром 24 декабря водитель Toyota проезжал перекресток на разрешающий зеленый, когда перед его автомобилем начал переходить дорогу по пешеходному переходу, но на красный, 37-летний мужчина. Быстро среагировать и затормозить 24-летний автолюбитель не успел – пешеход после удара об капот подлетел в воздух. 37-летний мужчина погиб на месте – скорая констатировала его смерть.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, с какой скоростью ехали водитель и мог ли он затормозить, а также выясняют, кто же все-таки виновен в ДТП.