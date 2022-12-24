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НовостиОбщество24 декабря 2022 7:10

Первый пролет пешеходного моста на Семафорной появился в ночь на 24 декабря в Красноярске

Сооружение весом около 13 тонн изготовлено в КраМЗе
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: тг-канал Владислава Логинова

Фото: тг-канал Владислава Логинова

В Красноярске появился первый пролет пешеходного моста над Семафорной. Как рассказал мэр города Владислав Логинов, конструкцию весом около 13 тонн и длиной 27,5 метров установили в ночь на 24 декабря. А изготовили из алюминия на местном КраМЗе.

Чтобы установить опоры и пролет движение на дороге пришлось перекрыть всего лишь на час. Работы, конечно же, длились дольше. Осталось установить еще 4 таких же пролета.

Отметим, что полностью завершить строительство моста запланировано летом 2023 года Ширина составит 3 метра, а длина – 151 метр. Переход будет оснащен двумя лифтами для маломобильных горожан.