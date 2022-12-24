Красноярский приют «Бездомный пёс» на грани закрытия из-за отсутствия корма для собак

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский приют «Бездомный пёс», спасающий собак и пристраивающий их в надежные руки, оказался на грани закрытия. Дело в том, что в эту зиму более 500 подопечных остались без питания – их нечем кормить из-за большущих долгов.

Волонтеры рассказывают, что сейчас их приют переживает самую тяжёлую зиму за 5 лет существования. Раньше они стабильно закупали корм про запас, но сейчас это невозможно. Все те люди, кто всегда поддерживал приют материально и морально (а это одни и те же лица) – уже выдохлись. Средства практически перестали поступать на счета.

Один корм для приюта обходится в 600 000 рублей в месяц. А еще нужно платить коммуналку и клиникам за лечение – все вместе не меньше 200 000 рублей.

На данный момент в организации 508 собак и 6 кошек, они все могут оказаться на улице. Все волонтеры из «Бездомного пса» подарили новую семью и жизнь более 400 собакам.

Сейчас приют остро нуждается:

- сухой корм любых марок - одноразовые пеленки - постельное бельё, одеяла, пледы б/ - тазы, вёдра, миски объемом от 2 литров - стиральный порошок и отбеливатель - средства для уборки помещений - плотные мешки для мусора объемом от 100л - лопаты, мётлы, любой другой инструмент Передать помощь можно непосредственно в приют или на пункт сбора помощи по адресу: ул. Мате Залки, 9, офис компании "Глобал Транс Групп"

Если вы хотите помочь материально, то вам необходимо связаться с волонтерами приюта: +7 (913) 557-48-45