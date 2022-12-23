В Красноярске завтра перекроют въезд на Николаевскую сопку

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в субботу, 24 декабря, закроют въезд на Николаевскую сопку от улицы Биатлонная. Там будут размещать самый высокий в России флагшток. Работы будут проходить весь день с раннего утра.

– Для обеспечения безопасности на проезде от Биатлонной до здания № 25 по улице Биатлонная будут установлены временные дорожные знаки "Движение запрещено". Ограничения продлятся с 8:00 24 декабря до 20:00 26 декабря, – объяснили в мэрии.

Об установке флагштока на Николаевской сопке ранее рассказывал губернатор Усс. Конструкция будет иметь 100 метров в высоту и станет самой высокой в России. Одно только полотнище флага будет превышать 80 килограммов.