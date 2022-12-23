Глава Тувы Владислав Ховалыг награжден орденом Дружбы. Фото: сайт правительства республики

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг указом Президента РФ награжден орденом Дружбы. Государственную награду ему вручил первый замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко. А сам документ был опубликован на портале правовой информации еще 28 ноября. После торжественной церемонии Владислав Ховалыг поделился в своих социальных сетях:

- В должности руководителя региона мой стаж пока невелик. И награждение Орденом воспринимаю как аванс, как доверие со стороны руководства России. Это доверие я всеми силами стараюсь оправдать. Общественно-политическая ситуация в республике стабильная. Экономические показатели близки к среднероссийским. Есть определенные достижения. Многое делается для Тувы впервые. Сразу завершается строительство 5 детсадов. Проведен капремонт одновременно 27 школ. Идет строительство 8 школ. Начинаются масштабные проекты строительства жилья. Конечно, проблем еще много, но приложу все силы для их решения.

Владислав Ховалыг официально стал руководителем республики в сентябре 2021 года, сменив на посту подавшего в отставку Шолбана Кара-оола. Тот пошел в депутаты Госдумы, Ховалыг из гендиректора АО «Тываэнергосбыт» стал губернатором. И, как показывает реальность, справляется с возложенной на него задачей.

Добавим, что орден Дружбы – это высокая государственная награда Российской Федерации, которая вручается за особые заслуги в укреплении мира, дружбы между народами, за успехи в промышленности и в сельском хозяйстве, а также за развитие здравоохранения, образования, науки, культуры и прочие заслуги.