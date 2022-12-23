Организаторы назвали даты проведения «Мира Сибири» в 2023 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Организаторы назвали даты проведения очередного фестиваля «МИР Сибири». Как сообщают Gornovosti, XIX Международный фестиваль этнической музыки и ремесел в Шушенском пройдет с 6 по 9 июля. Сегодня, 23 декабря, министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов провел оргкомитет фестиваля, где и обсуждались все вопросы.

Добавим, что «МИР Сибири» - один из самых ярких культурных событий не только в рамках региона, но и всей страны. Например, стал лучшим туристическим событием по популяризации народных художественных промыслов и ремёсел по версии RUSSIAN EVENT AWARDS 2022!

В прошлом году программу фестиваля впервые расширили до четырех дней. Тогда большой музыкальный праздник посетили 66,5 тысяч человек. Подать заявку на участие в конкурсной программе на будущий год музыканты, танцоры и мастера смогут с 15 января.