Мэр Красноярска рассказал о ходе реконструкции Предмостной площади. Фото: правительство края

Глава Красноярска Владислав Логинов на прошедшей встрече со СМИ напомнил о благоустройстве Предмостной площади и прилегающих к ней территорий. Очень интересный участок городской земли в центре города много лет заброшенный, неприглядный. Чего стоит только облезлая коробка бывшей «Планеты Красноярск». Вид вызывает у жителей города неприятные эмоции, зато многие застройщики хотели бы возвести тут или высотки, или торговый центр.

Но у властей, наконец, появились свои планы на Предмостную площадь.

- Набережная будет продолжена до Южного берега, как она будет выглядеть, сейчас над этим работают архитекторы. Далее – «Поздеев-центр» и Хореографический колледж. Это объекты краевого управления. Заказчиком будет, скорее всего, правительство Красноярского края. Вопрос обсуждали с Александром Викторовичем Уссом, и губернатор с нашими доводами согласился, что это такой важный большой культурный кластер, должен находиться в ведомстве министерства культуры, - сказал Владислав Логинов.