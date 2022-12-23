В Красноярске открылось креативное пространство с шоурумом местных брендов

В пространстве можно выбрать подарок или сувенир к любому празднику. Фото: Сибирский институт развития креативных индустрий

В Красноярске на площадке креативного кластера «Квадрат» (ул. Ады Лебедевой, 93в) открылось пространство для реализации товаров и продвижения мастеров из Красноярского края. Автором проекта выступил Сибирский институт развития креативных индустрий. Основная задача пространства – поддержка креативного бизнеса региона. Теперь красноярцы и гости города смогут купить товары локальных брендов в одном месте. Кстати, открытие перед новым годом неслучайно: здесь вы найдете подарки к празднику для себя и своих близких и с пользой проведете новогодние каникулы.

– Пространство открылось в креативном кластере «Квадрат» не просто так. Здесь есть огромная событийная площадка, расположены офисы и мастерские, где работают наши мастера, – говорит Александр Черников, директор Сибирского института развития креативных индустрий. – Наша новая оффлайн-площадка решает три задачи: для покупателей – это магазин самых лучших, продающихся товаров, для мастеров – возможность представить свои бренды. И третье – это постоянно действующая выставочная и событийная площадка, где будут проходить фотовыставки, выставки современного искусства, мастер-классы, обучения. Эта локация также будет включена в туристический маршрут для гостей нашего города.

Здесь представлены различные бренды одежды... Фото: Сибирский институт развития креативных индустрий

Все товары, представленные на площадке, местного производства. Например, здесь можно найти различные бренды одежды, аксессуаров, мебели, косметики, декора, продуктов питания, изделий из кожи, а также работы художников. Сейчас в креативном пространстве представлены такие бренды: очки brevno, косметика Floremi, Mineralab и Van, продукты «Вкус тайги» и «Сибирский сувенирный пряник», картины Александра Закирова и Греты Хачатурян, изделия из кожи брендов Maple и Creative Leather Workshop и многие другие.

Отметим, что ассортимент товаров будет полностью обновляться каждые три месяца. Отбор производителей проходит на конкурсной основе. При отборе конкурсная комиссия учитывает проработанность идеи креативного продукта, его актуальность, новизну и уникальность, уровень воздействия на экономическую, общественную, образовательную, культурную, городскую, окружающую среду региона.

А еще - сувениры, пряники, сибирский чай. Фото: Сибирский институт развития креативных индустрий

– Я рада стать частью пространства красноярских брендов, потому что, несмотря на то, что мы используем европейское сырье, мы формируем свою идентичность, создавая косметику для жителей большого города. Моя глобальная миссия – повысить качество жизни нашей кожи. В этом пространстве получаешь просто невероятное эстетическое удовольствие и чувствуешь сопричастность к творчеству в нашем городе, – поделилась впечатлениями Ксения Миронова, основатель бренда косметики Floremi.

Если у вас нет возможности доехать до самого креативного пространства, то с ассортиментом товаров можно познакомиться на площадке онлайн-шоурума, где также представлены товары креаторов Красноярского края.

Добавим, пространство и онлайн-шоурум запустил Сибирский институт развития креативных индустрий, который занимается поддержкой креативного бизнеса в Красноярском крае.