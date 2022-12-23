Жители Красноярского края стали чаще жаловаться на туристические услуги. Фото: архив КП

Жители Красноярского края стали чаще жаловаться на фирмы, которые оказывают туристические услуги, да и в целом на качество самих услуг. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Он отметил, что самые распространенные нарушения, с которыми сталкивается потребитель, это отказ от возврата денег за несостоявшиеся туры и несоответствие услуги условиям договора.

Например, в договоре указывается, что в стоимость тура входит экскурсионная программа, однако на месте выяснилось, что оплачивать ее туристу пришлось отдельно. А другой красноярец вообще получил недостоверную информацию об аэропорте вылета. Пока все выяснилось, он опоздал на свой рейс, пришлось приобретать новый билет до места отдыха за свой счет, к тому же целый день потерял.

По информации ведомства, 123 жалобы поступило за 9 месяцев текущего года, это на 8 % больше, чем за весь 2021 год. Было подано на 18% исков больше. И выплачено почти на 700 тысяч больше, в общей сумме около 4,4 миллиона рублей за испорченный отдых.