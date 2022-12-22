В Туве годовалую девочку убило электроплитой

Фото: СК Тувы

В Туве годовалую девочку насмерть придавило электроплитой. ЧП произошло Улуг-Хемском районе: ребенок находился под присмотром отца, однако мужчина на какое-то время вышел из дома. Вернувшись он обнаружил, что дочь придавило упавшей плитой.

В местном СК организовали процессуальную проверку. В дом, где произошла трагедия, также выезжали представители прокуратуры. Уголовное дело в органах пока заводить не стали.

–В настоящее время для установления причины смерти малолетней пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза, следователем проведен осмотр места происшествия, устанавливаются условия содержания и воспитания малолетней, семейно-бытовые условия жизни семьи и другие обстоятельства, – сообщили в СК.