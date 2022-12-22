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НовостиОбщество22 декабря 2022 8:38

В Красноярске на Маерчака устанавливают памятный знак Лиде Прушинской

Арт-объект будет готов к концу 2022 года
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

На Маерчака в Красноярске до конца 2022 года установят памятный знак Лиде Прушинской. Арт-объект по форме напоминает женские руки, рассказали в администрации города.

Две вытянутые вверх руки, по задумке автора проекта Евгения Буртасова, означают волю к жизни двух погибших девочек. В центре памятного знака на гранитной табличке можно будет прочитать отрывок из стихотворения Николая Нестерова о Лиде.

Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

Лида Прушинская стала одной из жертв страшной трагедии, которая случилась 31 августа 1964 года. Ей было 14 лет. Она на играла на улице со своей знакомой – 6-летней Олей Битовой. Из стоящего недалеко бензовоза вылилось топливо и загорелось на месте, где играли девочки. В попытке спасти Олю Лида бросилась в огонь. Со страшными ожогами их доставили в больницу.

Погибли обе. Битова даже не пришла в сознание, а вот Лида прожила еще несколько часов.

Установить арт-объект решили рядом с улицей Лиды Прушинской. Завершить благоустройство территории вокруг скульптуры и сделать подсветку планируется до конца года.