Красноярский губернатор Александр Усс попросил дорожников отказаться от реагентов для чистки дороги

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Красноярский губернатор Александр Усс попросил дорожников не использовать реагенты для чистки дорог. Видео с обращением он опубликовал в своем телеграмм-канале.

- Как житель города, я имею право высказать такие просьбы, и уже это делал. Слава богу, что они были услышаны. Теперь бионорд не используется. Я не исключаю, что в каких-то критических ситуациях это нужно будет сделать. Но надеюсь, что наши городские службы справятся старыми, традиционными способами. Это позволит беречь обувь, одежду, машины и многое другое, - заявил Усс.

Напомним, что в Красноярске Третий арбитражный апелляционный суд поддержал запрет Роспотребнадзора использовать на дорогах города противогололедный реагент. Как сообщает в своем телеграм-канале глава ведомства Дмитрий Горяев, реагент «ХКНМ» (хлористый кальций натрий модифицированный) не прошел оценку безопасности, из-за чего им нельзя посыпать дорожные магистрали.