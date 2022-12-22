В Красноярске парень в автобусе вырвал телефон из рук 73-летнего мужчины и сбежал

Фото: скриншот видео ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярске в полном автобусе 21-летний парень ограбил 73-летнего мужчину. На глазах у пассажиров он вырвал телефон из рук мужчины и сбежал, рассказали в ГУ МВД.

Кража произошла в тот момент, когда автобус остановился. Парень, который стоял рядом с выходом, неожиданно схватил гаджет. Личность грабителя удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения - все ограбление попало в кадр. Вором оказался ранее не судимый житель Красноярска.

При задержании он даже не вспомнил, где и когда украл телефон.

Гаджет вернули владельцу, а молодого человека ждет суд.