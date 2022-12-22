В Красноярском крае группа мошенников незаконно получила 71 миллион субсидий на жильё для нуждающихся

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В Красноярском крае сотрудники полиции выявили группу мошенников, нажившихся на субсидиях для нуждающихся. Как сообщили в пресс-службе МВД, организаторы смогли получить 71 миллион рублей якобы на улучшение условий. Но по назначению их не потратили – спустили на собственные «нужды».

Организовали все двое жителей региона – 39-летний мужчина и 42-летняя женщина. Они договорились с еще 20 людьми, на них оформлялись документы о признании их нуждающимися в улучшении жилья.

Поддельные бумаги направляли в госучреждение, которое принимало решение о выдаче субсидии. С 2018 по 2022 год сообщники незаконно получили более 71 миллиона рублей.

Было заведено 20 уголовных дел по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой». В настоящее время организаторы группы – мужчина заключён под стражу, а женщина находится под подпиской о невыезде.