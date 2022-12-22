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НовостиОбщество22 декабря 2022 4:55

В Красноярском крае из-за снегопада ограничили движение на трассе Р-257 «Енисей» возле Минусинска

Ориентировочно до 12:00 22 декабря
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Красноярском крае из-за снегопада ограничили движение на трассе Р-257 «Енисей» возле Минусинска. Как сообщают в ГИБДД, водителей просят отказаться от поездок.

Ориентировочно трассу закрыли до 12:00 22 декабря, но ограничения могут быть продлены. На отдельных участках не будет ходить пассажирский транспорт и передвигаться большегрузы весом более 3,5 тонны.

Если водители все же отправились в путь, то госавтоинспекторы призывают соблюдать скоростной режим, видимость очень низкая из-за сильной метели.