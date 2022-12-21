В Туве из-за гриппа и ОРВИ ввели масочный режим

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В Туве ввели масочный режим в местах массового скопления людей и закрытых общественных местах. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом – меры были приняты, хотя порог заболеваемости пока ниже эпидемического.

По данным местного Роспотребнадзора, на прошлой неделе было выявлено 1157 больных – это на 15% больше, чем неделей ранее. Более трети заболевших – несовершеннолетние дети.

Власти также не исключают, что в ближайшее время в Туве будет введен карантин в больницах и организациях соцзащиты. Также, возможно, школы переведут на дистанционное обучение.