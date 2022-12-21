В Красноярске на маршрут вышел увешанный гирляндами и мишурой автобус

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске экипаж автобуса №30 украсил свой транспорт к Новому году. К украшательству водитель и кондуктор подошли с размахом – буквально увешали весь салон автобуса мишурой, гирляндами и подсветкой. Они рассказали, что на это ушло 40 метров разноцветной гирлянды.

– Гирлянда у нас на панелях, по периметру салона и вокруг люков. Пассажиры, особенно с детьми, улыбаются и уже начинают поздравлять нас и друг друга с наступающим Новым годом. Также салон автобуса мы украсили яркой мишурой, – рассказал водитель Максим Миганько.

Отметим, что это далеко не единственный украшенный автобус в Красноярске: многие водители и кондукторы обклеивают транспорт еловыми ветками, елочными игрушками, гирляндами и красочными наклейками. Однако этот автобус, безусловно, получился самым праздничным.