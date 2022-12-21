В Красноярском крае с 1 января подорожает техосмотр Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае с 2023 года техосмотр станет дороже. В региональном правительстве сообщают, что стоимость подняли на уровень минимального разрешенного порога.

Федеральная антимонопольная служба изменила систему расчета стоимости услуги. В связи с этим регионам пришлось определиться с тарифами на 2023 год. Сейчас техосмотр в крае стоит 735 рублей, но уже с 1 января стоимость вырастит до 913 рублей для легковушек.

Напомним, что в 2022 году по всей России отменен обязательный техосмотр для новых автомобилей. Пройти его необходимо в двух случаях:

- при смене собственника для авто старше 4 лет;

- при изменении конструкции машины.