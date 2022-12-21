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НовостиОбщество21 декабря 2022 1:49

Губернатор Красноярского края Усс принял участие в акции «Елка желаний»

Теперь исполнит желание детей из Красноярска, Минусинска и ЛНР
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
krskstate.ru

krskstate.ru

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Глава Красноярского края Александр Усс принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Теперь он должен исполнить желания ребятишек из Красноярска, Минусинска и ЛНР. Они загадали на Новый год компьютер, велосипед и побыть в роли пилота вертолета. Вместе с губернатором к акции присоединились участники волонтерского движения «Наши люди», созданного по инициативе Александра Викторовича.

Напомним, что благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года. Участники помогают воплотить в жизнь желания детей от 3 до 17 лет.

Для справки

Желающие стать участником акции и загадать желание могут оставить заявку на сайте елкажеланий.рф. Исполнить желания может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте елкажеланий.рф, выбрать регион и сумму, которую человек готов потратить на подарок. Программа подберёт заявки по критериям автоматически. После этого нужно будет купить, отправить или передать подарок лично.