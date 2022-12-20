Губернатор Усс высказался за бесплатный вход на «Столбы»

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Губернатор Красноярского края высказался за то, чтобы вход на «Столбы» остался бесплатным. Споры об этом ранее начались в соцсетях: красноярцы обсуждали, стоит ли ввести плату за вход в заповедник. Свое мнение высказал и Александр Усс.

– У меня позиция ясная не только как у губернатора, но и как у жителя города Красноярска. «Столбы» — это предмет нашей гордости, излюбленное место посещения. И я абсолютно убежден, что вход туда должен быть свободным. Как губернатор я сделаю все для того, чтобы именно, так и было. Думаю, это нам по силам, – пояснил Усс.

Замглавы администрации губернатора Юлия Верхушина добавила, что вход на «Столбы», по закону, должен быть платным, как в любой другой нацпарк. Но Красноярский край оказался единственным регионом,который смог избежать введения платы за вход.

– Из краевого бюджета каждый год выделяются деньги, которые помогают «Столбам» бесперебойно работать. На эти цели в бюджете края на следующий год предусмотрено 20 млн рублей. Поэтому вопрос о введении платы за вход не стоит, – добавила Верхушина.