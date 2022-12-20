В Красноярске не будет пунктов для сбора ёлок после новогодних праздников

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске не будет специальных пунктов для сбора ёлок на переработку после новогодних праздников. Как рассказали в администрации города, добровольцы, организовывавшие специальные площадки не будут больше этим заниматься.

Оказалось, что после красноярцев отправлять ёлки на переработку очень сложно – практически никто не очищал их от мусора и мишуры. Волонтеры тратили множество сил и энергии, чтобы привести деревья в чистый вид. А большинство даже «грязных» ёлок не принесло, выбрасывали их в обычный мусорный бак.

Но вот кому пришлись по душе такие пункты, так это предпринимателям, продававшим новогодние деревья. Они завалили площадки елками и пихтами, чтобы избавиться от расходов по перевозке товара.