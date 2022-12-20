Спутник красноярского университета Решетнева преодолел 90 миллионов км в космосе

фото: университет им Решетнева

Спутник красноярского университета Решетнева ReshUCube-1 преодолел отметку в 90 миллионов км в космическом пространстве. Как сообщили в пресс-службе ВУЗа, он начал свой 2000 оборот вокруг Земли.

Также спутник сделал первый снимок Земли – в этот момент он пролетал над Казахстаном. Как рассказал руководитель космической миссии Дмитрий Зуев, центр управления полетами дал команду спутнику развернуться камерой к планете и сделать снимок местности.

В кадр попали земли Казахстана неподалеку от озера Балхаш – вторым в мире по величине непересыхающим солёным водоемом.