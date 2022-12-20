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НовостиОбщество20 декабря 2022 6:58

В Красноярском крае первые 23 частных дома переведены с угля на газовое отопление

Хозяева уже начали пользоваться установленным оборудованием
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае первые 23 частных дома перевели с угля на газовое отопление. Как сообщили в правительстве региона, установлены газгольдеры, оборудованы трубопроводы, внутридомовые системы и все прочее нужное оборудование. Хозяева уже начали пользоваться новым видом отопления.

Отметим, что оборудование было предоставлено и установлено бесплатно в рамках комплексной программы по переводу частных домов с угольного отопления на более экологичные виды. Средства на её реализацию предоставлены по программе «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».