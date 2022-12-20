Питомцам из красноярского «Роева ручья» просят дарить ёлки и пихты

Фото: Роев Ручей

Питомцам красноярского парка флоры и фауны «Роев Ручей» предлагают подарить ёлки и пихты. Как рассказали в администрации зоопарка, животным, таким образом, создают природную атмосферу.

- Пихты и ели будут размещены в вольерах наших питомцев. Для куньих – хвойные породы — это природный тренажер по прыжкам и бегу, для кошачьих — это возможность спрятаться в еловых ветках, для обезьян – это природные фитонциды, а для пернатых обитателей – удобная подстилка в гнезде или дуплянке, - пояснили в парке.

В качестве подарка принимаются любые ели и пихты, которые не использовались в качестве украшений для праздника. Это связано с тем, что на дереве могут остаться мелкие частицы мишуры или дождика, что может привести к плачевным последствиям у питомцев. Подарить елку животным из «Роева ручья» можно на проходной в любое время.